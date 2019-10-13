Белый дом нашел способ отомстить Кремлю

Антииранские санкции США могут ударить по нефтегазовой отрасли России. Об этом говорится в докладе Дипломатической академии МИД РФ.

Эксперты считают, что политика Вашингтона, направленная на усиление давления на Тегеран и европейских партнеров, говорит о возможных последствиях применения жесткого антииранского санкционного варианта к Москве, передает "Коммерсант".

"Экстерриториальный характер рестрикций может в первую очередь коснуться российского нефтегазового сектора",

– утверждают специалисты.

По их мнению, российские дипломаты должны активнее высказываться на международных площадках против использования экономических ограничений как скрытой формы протекционизма.