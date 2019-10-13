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Антииранские санкции США могут ударить по нефтегазовой отрасли России. Об этом говорится в докладе Дипломатической академии МИД РФ.
Эксперты считают, что политика Вашингтона, направленная на усиление давления на Тегеран и европейских партнеров, говорит о возможных последствиях применения жесткого антииранского санкционного варианта к Москве, передает "Коммерсант".
"Экстерриториальный характер рестрикций может в первую очередь коснуться российского нефтегазового сектора",
– утверждают специалисты.
По их мнению, российские дипломаты должны активнее высказываться на международных площадках против использования экономических ограничений как скрытой формы протекционизма.
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