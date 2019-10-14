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Антироссийские санкции разорили Евросоюз

Антироссийские санкции разорили Евросоюз
Фото: www.globallookpress.com
Никчемность рестрикций для Москвы еще раз доказана. Их инициаторы терпят значительные убытки

Западные страны, развязавшие санкционную войну с Россией, не раз заявляли о бессмысленности ограничительных мер для последней. На сей раз высказались немцы, используя опыт экспертов в мировой экономике.

Так, по мнению Маттье Крозе из Гонконга и Юлиана Хинца из Германии, на РФ приходится немногим больше половины убытков от рестрикций – 55 %. Оставшийся ущерб несут государства, которые втянули Москву в санкционное противостояние, передает немецкое издание Handelsblatt. В целом же, говорится в исследовании, каждый месяц торговые баталии забирают $4 млрд. 

Из 45% убытков львиная доля достается Евросоюзу, где больше всех теряет Германия – $667 млн. Также, говорится в материале, страдают французские компании. 

"А это как всегда,запад начинает и проигрывает", – отреагировал на сообщение читатель РИА "Новости". 

Напомним, в конце сентября в немецкие парламентарии выступили за ослабление санкционной блокады

Ксения АНДРЕЕВА
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