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Европа продлила санкции за Скрипалей

Европа повторно наказала Россию за Скрипалей
Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
Рестрикции будут действовать еще год

России снова досталось за инцидент в Солсбери. Европейский Союз сегодня, 14 октября, продлил санкции против граждан РФ, которые, по мнению европейцев, замешаны в так называемом деле Скрипаля.

Ограничительные меры, по версии ЕС, являются эффективными методами борьбы с производством и применением химоружия. Срок действия данных санкций – до 16 октября 2020 года, уточнили в Совете европейского братства. 

"Эти санкции, которые состоят из запрета на поездки в ЕС и замораживания активов для физических и юридических лиц, в настоящее время применяются к девяти лицам: пять из них связаны с сирийским режимом, а четверо причастны к нападению в Солсбери", – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Кроме того, в черный список попал научно-исследовательский центр в Сирии. По мнению европейских чиновников, лаборатория занимается разработкой химоружия. 

Напомним, санкции за Скрипалей, которых отравили на берегу Туманного Альбиона 4 марта 2018 года, были введены 15 октября того же года. 

Ксения АНДРЕЕВА
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