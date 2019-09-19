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Для саммита "нормандской четверки" пока нет предпосылок. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя отказ украинской стороны поставить подпись под "формулой Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе.
"Встреча ради встречи вряд ли может быть результативной, – напомнил Песков известную позицию главы РФ Владимира Путина. – Для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу", – передает ТАСС.
"Формула Штайнмайера" описывает последовательность шагов по предоставлению Донбассу особого статуса, оговоренного Минскими соглашениями. Изначально все стороны процесса урегулирования были согласны с механизмом, предложенным бывшим министром иностранных дел Германии. Но когда дело дошло до подписания, Киев сдал назад и стал выдвигать свои условия.
"Украинская сторона поменяла свою позицию, … это не укладывается в рамки ранее имевшихся и подтверждавшихся договоренностей", – указал Песков.
В Москве подтвердили готовность работать над урегулированием в Донбассе, но подчеркнули, что в условиях быстро меняющихся взглядов Киева этот процесс не будет быстрым.
По мнению экспертов, Киев намеренно тянет время, пытаясь расширить "нормандский формат" в составе РФ, Украины, Германии, Франции за счет США и Великобритании. При этом не упускает случая обвинить Россию в том, что это из-за нее срывается мирный процесс.
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