Реакция Украины на "формулу Штайнмайера" подтвердила правоту президента РФ

Для саммита "нормандской четверки" пока нет предпосылок. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя отказ украинской стороны поставить подпись под "формулой Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе.

"Встреча ради встречи вряд ли может быть результативной, – напомнил Песков известную позицию главы РФ Владимира Путина. – Для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу", – передает ТАСС.

"Формула Штайнмайера" описывает последовательность шагов по предоставлению Донбассу особого статуса, оговоренного Минскими соглашениями. Изначально все стороны процесса урегулирования были согласны с механизмом, предложенным бывшим министром иностранных дел Германии. Но когда дело дошло до подписания, Киев сдал назад и стал выдвигать свои условия.

"Украинская сторона поменяла свою позицию, … это не укладывается в рамки ранее имевшихся и подтверждавшихся договоренностей", – указал Песков.

В Москве подтвердили готовность работать над урегулированием в Донбассе, но подчеркнули, что в условиях быстро меняющихся взглядов Киева этот процесс не будет быстрым.

По мнению экспертов, Киев намеренно тянет время, пытаясь расширить "нормандский формат" в составе РФ, Украины, Германии, Франции за счет США и Великобритании. При этом не упускает случая обвинить Россию в том, что это из-за нее срывается мирный процесс.