В Киеве оценили возможность военного решения конфликта

Существует только один вариант урегулирования ситуации на востоке Незалежной.

Для прекращения войны Украине нужно чем-то пожертвовать. С таким призывом выступил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев. Урегулировать конфликт помогут лишь переговоры. При этом на уступки придется пойти обеим сторонам, иначе компромисса достичь не удастся.

Гетманцев при этом подчеркнул, что у Украины нет шансов разрешить все силовым путем.

"Давайте не успокаивать себя иллюзиями. Если уже зазывать решать это таким путем, то делать нужно все в окопе, а не здесь",

– заявил он в эфире NewsOne.

На фоне провала подписания "формулы Штайнмайера"по Донбассу Гетманцев отметил, что дни Украины будут сочтены в случае наделения шахтерского края особым статусом. По его словам, прямая федерализация Незалежной приведет к "ее фактическому распаду", пишет "Свободная пресса".