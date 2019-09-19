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Транзитный договор как гарантия помощи: Украина рискует остаться у разбитой трубы

Транзитный договор как гарантия помощи: Украина рискует остаться у разбитой трубы
Фото: www.globallookpress.com
Итоги переговоров о поставках российского газа через Незалежную будут иметь далеко идущие политические последствия

Украине посоветовали согласиться на краткосрочный контракт с Россией по транзиту газа в Европу и воспользоваться появившимся временем для торга с Европой.

"Украина должна повести себя так, раз она умеет торговаться, чтобы заинтересовать и Европу, и Россию в том, что ее труба нужна, – убежден украинский журналист Владимир Скачко. – Главное, повести себя умно. … Как умные люди, которые умеют считать. Иначе Украина останется с трубой, но без газа", – заявил он в эфире "России 1".

В четверг, 19 сентября, в Брюсселе состоится очередной, уже третий, раунд трехсторонних переговоров о поставках топлива из РФ в ЕС. Накануне глава "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что Киев намерен выступать с жестких позиций: контракт на 10 лет с сохранением нынешнего объема в 90 млрд кубов в год по новой, повышенной ставке, передает РИА "Новости". За это Незалежная обещает не выдвигать новые судебные иски о транзитных потерях за прошлые года.

Фото: www.globallookpress.com

Москва идет на переговоры со своим пакетом требований: никаких 10 лет, стоимость транзита коммерчески выгодная, объем – только для поставок в соседние с Украиной страны (это раза в 3 меньше нынешних объемов) и отказ Украины от всех предыдущих исков, связанных с газом.

Еврокомиссия в лице представителя Марофа Шефчовича согласна на сокращение объемов поставок на треть: если будет меньше, то найти инвесторов на модернизацию ГТС Украины будет сложно, а ремонт нужен, и также настаивает на долгосрочном контракте.

Но тут есть одно большое НО. С 2020 г. Украина должна полностью перейти на правила европейского энергетического союза. Соответственно, мощности своей ГТС она будет выставлять на аукцион. Поскольку, кроме России, они никому не нужны, "Газпром" сможет ежемесячно выкупать тот объем, который ему нужен для выполнения своих обязательств перед клиентами, сокращая его по мере запуска "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

Соответственно, если Киев сейчас будет жестко стоять на своем, Москва в принципе откажется от транзитного контракта и постепенно сведет на ноль роль Украины в обеспечении европейской энергобезопасности. Тогда интерес ЕС к Незалежной будет потерян. 

Николай ВИКТОРОВ
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