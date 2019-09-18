Москва намерена отстаивать свои экономические интересы

Встреча представителей России, Украины и Еврокомиссии по поводу будущего контракта на транспортировку газа через территорию Незалежной в Европу очень важна, но она не станет прорывной. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 18 сентября.

"Не стоит ожидать от этой встречи каких-то конкретных договоренностей. Нужно вести еще очень много кропотливой работы", – подчеркнул он.

В Москве настаивают, что контракт на транзит – это вопрос экономической целесообразности, передает РИА "Новости". Поэтому профильным министерствам предстоит обсуждать много конкретных деталей.

Тем временем в Еврокомиссии прилагают активные усилия, чтобы добиться согласия между Москвой и Киевом. Долгожданные переговоры в трехстороннем формате состоятся в четверг, 19 сентября. Причем сначала зампредседателя ЕК по делам энергосоюза Марош Шефчович намерен встретиться в Брюсселе только с киевской делегацией, затем – с российской, и лишь потом провести общую встречу, сообщает RT.

Ранее Шефчович заявил, что в интересах ЕС - долгосрочный контракт на поставку российского газа через Украину.