Купить клочок угодий смогут граждане только одной страны

С 1 октября 2020 года в Незалежной планируется начать распродажу земли, пообещал аграриям премьер-министр страны Алексей Гончарук. Он отметил, что целый год уйдет на подготовку и разморозку некогда запретной процедуры.

"Откровенно скажу, что мы думали сделать это с 1 июля следующего года, однако потом проконсультировались с людьми, которые реально обрабатывают землю, и они сказали, что это не очень хорошая идея – делать это летом. Поэтому сейчас та модель, которую мы предлагаем, предусматривает открытие рынка с 1 октября следующего года", – объявил глава правительства, передает "112 Украина".

Доступ к "прилавку" с украинскими полями будет открыт только обладателям паспортов Незалежной, на той же встрече заверил фермеров президент Незалежой Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что государственная земля принадлежит гражданам страны. Иностранцы, резюмировал украинский лидер, останутся за бортом.

"Страшилки о китайцах, арабах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами – это бред", – заключил Зеленский.

Он поручил правительству до 1 октября 2019 года внести на рассмотрение законопроект о земельной реформе и отменить мораторий на продажу главного богатства страны, который был введен на Украине в 2001 году. Владимир Александрович заявил о необходимости принять документ до 1 октября.