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Украинцы потребовали от своего президента Владимира Зеленского разморозить утраченные экономические связи с Россией и остановить трудовую миграцию.
Организованный митинг устроили рабочие столичного предприятия "Миро-Киев", которое находится на грани банкротства. Они записали видообращение, в котором рассказали о тяжелых временах после прекращения торговых отношений с основным потребителем – РФ, передает "Комсомольская правда".
"Зеленский, дай нам торговать с Россией", "Верните российский рынок сбыта", "Мы хотим торговать с Россией", – написали украинские работяги на плакатах.
От лица всего коллектива выступил глава профсоюза завода, который производит металлоконструкции и изделия из дерева, Виктор Звягинцев. Он отметил, что, лишившись ключевого партнера в лице Москвы, киевские предприятия приходят в упадок, уточняет "Царьград".
"Больно смотреть на упадок нашей фабрики и тысяч других отечественных предприятий, которые испытывают колоссальные финансовые трудности из-за разрыва торгово-экономических отношений с Россией", – констатировал Звягинцев.
Украинские русофобы пришли в ярость от данного заявления. Среди комментаторов, которые обзывают отчаявшихся рабочих "уродами" и другими последними словами, затесался лишь один здравомыслящий.
"Правильное решение, надо спасать предприятия и возвращать людей. Это война искусственная, в угоду "заморским соседям", – написала интернет-пользовательница, однако тут же была атакована грязными словами.
Напомним, ссора между Киевом и Москвой произошла в 2014 году. Украинские националисты начали готовить почву для раздора заранее.
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