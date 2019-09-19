Работники столичного предприятия устроили митинг

Украинцы потребовали от своего президента Владимира Зеленского разморозить утраченные экономические связи с Россией и остановить трудовую миграцию.

Организованный митинг устроили рабочие столичного предприятия "Миро-Киев", которое находится на грани банкротства. Они записали видообращение, в котором рассказали о тяжелых временах после прекращения торговых отношений с основным потребителем – РФ, передает "Комсомольская правда".

"Зеленский, дай нам торговать с Россией", "Верните российский рынок сбыта", "Мы хотим торговать с Россией", – написали украинские работяги на плакатах.

От лица всего коллектива выступил глава профсоюза завода, который производит металлоконструкции и изделия из дерева, Виктор Звягинцев. Он отметил, что, лишившись ключевого партнера в лице Москвы, киевские предприятия приходят в упадок, уточняет "Царьград".

"Больно смотреть на упадок нашей фабрики и тысяч других отечественных предприятий, которые испытывают колоссальные финансовые трудности из-за разрыва торгово-экономических отношений с Россией", – констатировал Звягинцев.

Украинские русофобы пришли в ярость от данного заявления. Среди комментаторов, которые обзывают отчаявшихся рабочих "уродами" и другими последними словами, затесался лишь один здравомыслящий.

"Правильное решение, надо спасать предприятия и возвращать людей. Это война искусственная, в угоду "заморским соседям", – написала интернет-пользовательница, однако тут же была атакована грязными словами.



Напомним, ссора между Киевом и Москвой произошла в 2014 году. Украинские националисты начали готовить почву для раздора заранее.