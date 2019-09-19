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Скончался бывший генеральный прокурор Украины

Скончался бывший генеральный прокурор Украины
Фото: www.globallookpress.com
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Юристу был 71 год

В среду, 18 сентября, ушел из жизни экс-исполняющий обязанности генпрокурора Украины в 1997-1998 гг. Олег Литвак.

Литвак был доктором юридических наук, профессором, членом-корреспондентом Национальной академии правовых наук Украины, сообщает портал "Галка". Он начал профессиональную деятельность в качестве помощника прокурора города Калуш и дослужился до директора Национального бюро расследований Украины и исполняющего обязанности Генерального прокурора.

В качестве руководителя управления по расследованию особо важных дел прокуратуры бывшего СССР Литвак координировал аресты членов ГКЧП и допрос первого советского президента Михаила Горбачева.

Валентина МАЙОРОВА
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