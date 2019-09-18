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Киев сорвал подписание "формулы Штайнмайера" по Донбассу

Ни войны, ни мира: Киев отказался от
Фото: www.globallookpress.com
Упорство Незалежной предоставить особый статус шахтерскому краю ставит под угрозу проведение саммита "нормандской четверки"

Члены украинской делегации на переговорах в Минске отказались подписывать документ по урегулированию ситуации в Донбассе, известный как "формула Штайнмайера", в котором, в частности, закрепляется особый статус региона. Об этом сообщает "Интеракс-Украина" со ссылкой на свои источники.

"Украинская делегация в ходе встречи контактной группы в Минске отказалась закреплять на бумаге и подписывать "формулу Штайнмайера", мотивируя это тем, что этот документ не предусмотрен минским комплексом мер", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что киевская сторона настаивает на передаче под контроль Незалежной участка границы, которая проходит вдоль Донбасса и России, а также разоружении войск ДНР и ЛНР.

"Лишь после этого Киев предлагает провести выборы", – подчеркнул источник.

Такое развитие событий ожидалось, хотя ранее в среду из украинской столицы пришли обнадеживающие новости. Сообщалось, что глава МИД страны Вадим Пристайко на совместном заседании парламентских комитетов Верховной рады по евроинтеграции и иностранных дел заявил о том, что согласился на закрепление "формулы Штайнмайера" еще на встрече советников 2 сентября.

"Я могу привести то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предварительном формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ (о признании выборов честными)", – цитирует ТАСС Пристайко.

По мнению директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, подобное поведение Киева показывает Украину как "ненадежного и безответственного партнера" и ставит под угрозу проведение саммита глав "нормандской четверки", пишет "Интерфакс".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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