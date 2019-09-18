В Киеве неизвестный грозит взорвать мост и начал стрельбу

В столице Украины объявлена спецоперация

Мужчина угрожает взорвать киевский метромост, злоумышленник сделал несколько выстрелов.

Об этом сообщил глава полиции Киева на официальном сайте ведомства. Правоохранители объявили спецоперацию. Отмечается, что дело квалифицируется как подготовка теракта.

Очевидцы рассказывают, что неизвестный приехал на мост на автомобиле, а затем достал предмет, похожий на взрывное устройство, и автомат и открыл стрельбу.