Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В Киеве неизвестный грозит взорвать мост и начал стрельбу

В столице Украины объявлена спецоперация

Мужчина угрожает взорвать киевский метромост, злоумышленник сделал несколько выстрелов.

Об этом сообщил глава полиции Киева на официальном сайте ведомства. Правоохранители объявили спецоперацию. Отмечается, что дело квалифицируется как подготовка теракта.

Очевидцы рассказывают, что неизвестный приехал на мост на автомобиле, а затем достал предмет, похожий на взрывное устройство, и автомат и открыл стрельбу.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в октябре 2019 года

В октябре 2019 года с деньгами повезет не всем

Разорвал снежный человек: тайну перевала Дятлова раскрыли

На телах туристов обнаружены смертельные травмы, нанесенные крупным существом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей