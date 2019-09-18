Новая киевская власть вспомнила об идее урегулирования вооруженного конфликта времен президентства хозяина "Рошена"

В команде шестого президента Украины Владимира Зеленского на фоне сегодняшнего провала в Минске оживить "форму Штайнмайера" реанимировали прожект пятого лидера нации Петра Порошенко о вводе миротворцев для решения проблемы Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в ходе заседания парламентских комитетов Верховной рады по вопросам внешней политики и интеграции Незалежной с Евросоюзом.

По словам министра, введение "голубых касок" в шахтерский регион рассматривается в случае, если не удастся урегулировать вооруженный конфликт с помощью минских договоренностей.

"В этом наше предложение – попробовать решить нашу ситуацию на основе тех минских соглашений, которые заключены. Если у нас не получается и мы сталкиваемся с полным нежеланием продвигаться дальше, одним из вариантов следующих шагов будет миротворческая миссия", – цитирует "Интерфакс-Украина" Пристайко.

При этом он заметил, что лишь в редких случаях власти смогли справиться с проблемной ситуацией благодаря "голубым каскам", в большинстве же "они приводят к замороженному конфликту на десятки лет".

Необходимо добавить, что сам пан Зеленский, выступая недавно на форуме "Ялтинская европейская стратегия YES-2019" в Киеве, выразил опасение по поводу миротворцев. По его мнению, такой шаг может привести Донбасс к сценарию Приднестровья и Абхазии.

Напомним, ввод "голубых касок" – это любимая идея Порошенко, с которой он носился всю свою каденцию. Теперь этот вирус начинает поражать новую украинскую власть.

