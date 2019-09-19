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Зеленский отчитался перед Вашингтоном о реформах на Украине

Зеленский отчитался перед Вашингтоном о реформах на Украине
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Глава Незалежной выразил благодарность старшим товарищам из-за океана за помощь в обороноспособности страны

Президент Украины Владимир Зеленский накануне вечером по телефону поблагодарил вице-президента США Майка Пенс за его личное участие в принятии решения о продлении помощи Киеву в области безопасности. Об этом говорится на официальном сайте главы украинского государства.

Он отметил важность поддержки, которую Вашингтон оказывает в деле "укрепления обороноспособности Украины и реформирования национального сектора безопасности и обороны". Также Зеленский надеется, что в следующем году объемы американской помощи только возрастут.

Кроме того стороны констатировали плодотворное развитие сотрудничества между двух государств "в сфере энергетики и высказались за его дальнейшее активное расширение".

Зеленский проинформировал Пенса об антикоррупционных реформах. Со своей стороны представитель вице-президент США "отметил прогресс Украины во внедрении масштабных реформаторских мероприятий и выразил поддержку этих усилий новой украинской власти".

Ранее сообщалось, что Вашингтон разблокировал приблизительно $400 млн для оказания военной помощи Незалежной, сообщили в украинском посольстве в Вашингтоне.

"В частности, подобная помощь предусматривает $250 млн из бюджета Пентагона в рамках программы "Инициатива по помощи Украине в области безопасности" и $115 млн в рамках программы Госдепартамента "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 г., а также $26,5 млн из этой же программы из бюджета 2018 года. Всего $391,5 млн", – писало украинское диппредставительство в Штатах в Facebook.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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