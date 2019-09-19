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Посол Украины в Сербии назвал распад России главной целью Запада

Посол Украины в Сербии призвал Запад развалить Россию
Александр Александрович. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Украинец "открыл" общественности глаза на пятилетнюю войну РФ с демократическим миром

Посол Украины в Сербии Александр Александрович призвал мировое сообщество развалить Российскую Федерацию. Об этом украинский дипломат написал в своей статье "Единственный способ справиться с Россией", размещенной на сайте Цензор.нет.

По мнению Александровича, нашу страну необходимо уничтожить, поскольку она единственная, кто изменил "насильственным" путем границы суверенного государства после Второй Мировой войны с помощью "псевдореферендума и под предлогом "защиты прав национальных меньшинств" и "исторической справедливости"".

"Дезинтеграция России должна стать стратегической политикой международного сообщества. Это подтверждают более пяти лет войны России против Украины и остального демократического мира. Наши действия должны стать наступательными и иметь сознательную конечную цель распад Российской Федерации. Это – единственное эффективное долгосрочное решение, от которого выиграет подавляющее большинство стран", – утверждает представитель украинской дипломатии.

Далее пан Александрович обвинил РФ во всех смертных грехах, большая часть которых относится непосредственно к его больному месту – Незалежной. Но на свой вотчине не остановился и развернул мысль вширь.

"Москва создает вспышки нестабильности и насилия по всему миру, в частности по периметру своих границ, в Сирии и Ливии, Венесуэле, на Балканах, на корейском полуострове, в африканских государствах", – отметил украинец.

По нарастающей он намешал целый винегрет обвинений: наемники, помощь запрещенным в РФ террористическим организациям, гибель "Боинга" MH17, отравление Литвиненко и Скрипалей, бомбежки гражданского населения в САР, перевалка наркотиков по всему миру – "из Азии и Латинской Америки до США и Европы", развал ЕС, допинг в спорте, неуважение к частной собственности, "технологическая отсталость", вмешательство в выборы и референдумы, "в частности на Украине, США, Великобритании, Нидерландах, ЮАР, Мадагаскаре, Индонезии, Северной Македонии, Молдове...

Пан посол считает, что с Москвой невозможно "цивилизованно договориться", независимо от фамилии руководителя страны и "даже безотносительно к идеологии или форме правления".

"РФ в ее нынешних границах и с ее нынешними ресурсами никогда не способна стать нормальным цивилизованным государством. Зато Россия уменьшенная до размеров ее нынешней европейской территории, лишенная оружия массового уничтожения и постоянного членства в Совете безопасности ООН, имеет все шансы стать ответственным региональным игроком, возможно даже стать членом ЕС и НАТО, мирно сосуществовать со своими соседями", – приходит к выводу Александрович.

Дополнительным "аргументом" в пользу развала нашей страны, украинский гражданин вспомнил про российских соседей, напрочь забыв про своих: "есть возможность для оккупированных соседей наконец вернуть себе захваченные Москвой ранее территории, например Финляндии, Балтийских государств, Польши, Китая, Японии, Грузии и Украины".

В заключении автор подчеркивает, что для развала РФ не нужно никаких военных или иных противозаконных действий – "достаточно просто изолировать Россию, введя реальные экономические санкции" и прочая.

Даже сложно представить, что делает этот дипломат на территории Сербии...

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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