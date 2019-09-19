Германия устала от Украины, как и другие европейские партнеры

Украинская проблематика утомила уже не только Эстонию, о чем на днях говорила ее президент Керсти Кальюлайд, но и другие страны Европы, в том числе ФРГ. Так считает немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, он за последнее время перестал слышать от своих соотечественников критику в адрес России и поминания ее как "агрессора".

"Украина очень многих разочаровала. Всем казалось, что вот она освободилась от "лап русского медведя" и на следующий день построит демократию, тем более что Запад столько денег в нее вбухал, а результатов почти нет. Украина только кормит Запад надеждами, что вот-вот мы станем демократами, или русофобией, что во всем виновата Россия. Думаю, эту тактику раскусили в Германии", – сказал Рар в комментарии НСН.

При этом, отмечает политолог, на высшем политическом уровне пока никто особо критиковать Киев не будет, однако такое положение долго не сохранится. В пример он ставит последние высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона в отношении Москвы – о налаживании связей, об общем пространстве от Лиссабона до Владивостока, что приводит в ужас Киев. Так недалек день снятия антироссийских санкций, а это станет "для Украины катастрофой", полагает Рар.

Ранее в интервью "Европейской правде" Кальюлайд заявила, что Европа много лет дает одни и те же советы киевским властям, но не видит "чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика – менее олигархической и так далее". В Эстонии осознают, что некоторые европейские страны готовы поступиться "интересами Киева ради экономических отношений с Москвой".

