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В Германии намерены выдвинуть Зеленского на Нобелевскую премию мира

Зеленскому нагадали Нобелевскую премию мира
Фото: www.globallookpress.com
Европа стремится изо всех сил поддержать авторитет бывшего комика вне Украины неожиданными средствами

Западные партнеры Киева намерены поднимать престиж президента Украины Владимира Зеленского, представляя его в роли нового миротворца. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил главный редактор немецкого журнала "World Economy" Александр Сосновский.

Он отметил, что германские СМИ уже написали о невозможности установить мир в Донбассе из-за нежелания Киева следовать "формуле Штайнмайера". Поэтому в ФРГ и в целом Европа в отношении Незалежной пойдут двумя путями.

Поскольку, как считает журналист, авторитета у Зеленского в своей стране нет, то его нужно поднимать за пределами Украины.

"Для этого возможен вариант, который я уже слышал: его выдвинут на Нобелевскую премию мира, используя обмен, который произошел и другие подвижки, скажут, что это новый миротворец", – сказал эксперт.

Второй путь – выход Берлина из переговорного процесса и замена немцев на американцев. Именно этого и добивается Киев, убежден Сосновский. А значит, на мирном урегулировании конфликта в Донбассе можно поставить крест, подчеркнул он.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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