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Украина допустила риск прекращения транзита российского газа

Россия готовит план Б: Киев допустил риск краха транзита газа
Фото: www.globallookpress.com
На трехсторонних переговорах обнаружилась существенная проблема для урегулирования ситуации по доставке топлива из РФ в Европу

Москва и Киев рискуют не подписать новый контракт на транзит российского газа через Незалежную европейским потребителям после 2019 года. Об этом заявил сегодня министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель после трехсторонних переговоров в Брюсселе.

"Все-таки риск не подписать договор по транспортировке пока остается в повестке дня. Со своей стороны я могу сказать… мы будем максимально эффективными для того, чтобы подписать соглашение по транспортировке (газа – ред.)", – цитирует РИА "Новости" украинского министра.

Опасения высказал и вице-президент ЕК Марош Шефчович, который представлял на переговорах Евросоюз. По его словам, с юридической точки зрения в нынешних условиях невозможно продлить контракт между Москвой и Киевом, поскольку на Украине с 1 января 2020 года в качестве оператора ГТС будет существовать другая компания вместо "Нафтогаза", а также старый договор "не соответствует правилам ЕС".

"То есть, нам нужно найти другое решение", - сообщил он.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что российская сторона готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для прокачки газа через украинскую ГТС. Он отметил, что Москва предложила продлить контракт с Киевом на транзит на короткий срок (напомним, Евросоюз с Незалежной просят десятилетнее соглашение), в случае если не будут внедрены новые требования ЕС, пишет ТАСС. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, – это российский план "Б".

Представители РФ также добавили, что на переговорах не обсуждались конкретные объемы прокачки голубого топлива.

Таким образом, для спасения транзита Киеву нужно имплементировать Третий энергопакет в свое законодательство и создать на Украине независимого сертифицированного газотранспортного оператора, независимого регулятора. И все это до 1 января 2020 года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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