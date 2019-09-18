Украинская сторона приготовилась к трехсторонним переговорам по судьбоносному вопросу

Представители Киева на трехсторонних консультациях по транзиту российского газа с участием ЕС 19 сентября в Брюсселе предложат Москве заключить новый контракт сроком на 10 лет. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. По его словам, это также предложение зампредседателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича.



"Мы полностью поддерживаем эту позицию – 60 млрд плюс 30 млрд на 10 лет. Будем придерживаться на переговорах этой позиции", – цитирует ТАСС Оржеля.

Сообщается, что в консультация будут участвовать главы российского "Газпрома" Алексей Миллер и украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев. А перед их началом Шефчович проведет двусторонние встречи с делегациями России и Украины, где Москву представит руководитель Минэнерго РФ Александр Новак, а Киев – Оржель.

Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не ожидает от встречи в Брюсселе "конкретных договоренностей, там нужно вести еще много кропотливой работы", пишет УНИАН. При этом он заметил, что газовые переговоры являются вопросом экономической целесообразности.