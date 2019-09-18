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Украина обвинила Россию в срыве "нормандской четверки"

Украина обвинила Россию в срыве
Фото:Александр Щербак/ТАСС
продолжениеНи войны, ни мира: Киев отказался от "формулы Штайнмайера" по Донбассу
В Киеве уверяют, что российская сторона виновата в несостоявшейся встрече лидеров стран в начале осени

Главы государств "нормандского формата" могли встретиться уже 17 сентября. К этому якобы были готовы президент Украины Владимир Зеленский, лидеры Франции и Германии, однако Россия по "техническим причинам" не имела возможности участвовать в этой встрече. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Незалежной Вадим Пристайко в ходе совместного заседания комитетов Верховной рады по вопросам внешней политики и интеграции Украины с ЕС.

"Вы знаете, что президент Зеленский был готов встретиться, и эта встреча должна была состояться вчера. К сожалению, Российская Федерация в этот раз по техническим причинам не смогла принять участие, хотя и французская, и немецкая делегации были готовы к этой встрече", – цитирует "Интерфакс-Украины" главу МИД.

По словам Пристайко, в ближайшее время будет проведена работа над тем, чтобы "найти время для четырех лидеров".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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