Лидерам двух стран "достаточно" школьного урока

Президент Украины Владимир Зеленский намерен встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 25 сентября. Диалог глав государств продлится 45 минут. Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

"Однако встреча может затянуться", – добавил собеседник издания.

По информации источника, темами обсуждения Зеленского и Трампа станет Донбасс, привлечение американских инвестиций в экономику Незалежной.

Отмечается, что хозяин Овального кабинета во время беседы затронет такой важный для него вопрос, как проведение расследования в отношении компании Burisma, членом совета директоров которой был Хантер Байден – сын бывшего вице-президента США Джо Байдена. Как мы помним, последний – вероятный противник главы государства на выборах в 2020 году. Сколько там Трамп намерен выделить из 45 минут времени под Донбасс, но точно его цель – выудить весь компромат на коррупционную семейку Байденов-демократов.

Намеченная ранее на 1 сентября встреча американского и украинского лидеров в Польше сорвалась из-за урагана, который надвигался на Флориду. Тогда Трамп решил остаться дома.

