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Надо только подождать: в Киеве вычислили удобный момент для возвращения Крыма

Надо только подождать: в Киеве вычислили удобный момент для возвращения Крыма
Фото: www.globallookpress.com
Украинцы не намерены отказываться от полуострова – планы на российскую территорию множатся

В Незалежной признали: "забрать" Крым у России сейчас страна не в силах. Остается лишь огрызаться, вводя дополнительные санкции и просить западных братьев о помощи в борьбе с "агрессором". Однако день, когда Крым все же войдет в состав Украины, наступит, уверен экс-заместитель министра Украины по "вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Георгий Тука.

Вернуть контроль над полуостровом Киев сможет в определенный момент – когда Россия развалится, отмечает РИА ФАН.

"…Россия прекратит существование, и это будет благоприятный момент для возвращения контроля над Крымом",

– с надеждой заявил Тука в эфире украинского радио "Голос столицы".

Ранее украинец раскрыл жуткие последствия от обрушения Крымского моста.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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