Украинского лидера развеселили усы Батьки

Во время закрытой части форума YES студия "Квартал 95" показала шуточный сюжет – чат между странами. Участниками интернет-переписки стали Россия, Украина, США, Великобритания, Франция, КНР, Северная и Южная Корея, а также Петр Порошенко, Международный валютный фонд и таинственные "российские хакеры".

Россия объявляет, что хотела бы "аннексировать" часть Великобритании, в ответ на это США, Франция и Германия грозят ей санкциями. Значит, никто не имеет ничего против, заключает Россия. После этого Украина начинает говорить про очередной транш, и МВФ сразу же выходит из чата.



Когда США пытается "купить" Гренландию, Дания отвечает, что та не продается, а Китай предлагает сделать копию и готов отдать ее в 10 раз дешевле. Затем Украина предлагает собеседника сбросить в чат селфи, и отдельно объясняет Белоруссии, что это такое. Зеленский, Макрон и Трамп присылают свои фото, однако у президента Белоруссии Александра Лукашенко не получается ни одного удачного кадра. Особенный смех вызвало у Зеленского фото, где крупным планом показаны усы Батьки. В конце концов белорусский президент присылает в чат свой портрет в золоченой раме.

Чат завершается тем, что Финляндия, во время разговора пытавшаяся отправить сообщение, наконец-то прорывается в чат и здоровается с его участниками.

Видеошутка появилась на страничке в Facebook исполнительного вице-президента в Атлантическом совете Дэймона Уилсона.

