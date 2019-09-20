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Беседа, которая стала поводом для срочного разбирательства в Вашингтоне, состоялась между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, а сообщил о ней американский разведчик, работающий в Киеве. Об этом стало известно Washington Post из собственных источников.
Ранее появилась информация, что Трамп летом дал некое опрометчивое обещание неназванному иностранному лидеру. Теперь выясняется, что дело касается телефонного разговора Трампа с Зеленским. Беседа была конфиденциальной, однако неопытный украинский лидер или кто-то из его команды выболтал секреты. Информация дошла до сотрудника американских спецслужб на Украине, и 12 августа он сообщил об этом в Вашингтон.
"Жалоба на президента Трампа была подана представителем разведки на Украине. За две с половиной недели до подачи жалобы Трамп говорил с украинским президентом Владимиром Зеленским", – пишет издание.
Что именно глава Белого дома пообещал украинскому коллеге, не уточняется, однако известно, что сообщение информатора в Вашингтоне сочли заслуживающим доверия, а выявленную проблему "тревожной" и требующей "неотложного внимания", передает телеканал "360".
Это не первый случай, когда американская разведка недовольна своим президентом. По данным СМИ, в 2017 г. из Москвы в срочном порядке был эвакуирован работавший на США кремлевский чиновник, безопасности которого угрожал невоздержанный на язык Трамп.
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