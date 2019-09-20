На ведущие в столицу трассы выехали комбайны

Аграрии Незалежной вышли на улицы, чтобы докричаться до президента. Люди встревожены грядущей отменой моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. По поручению главы государства Владимира Зеленского соответствующий законопроект должен быть подготовлен и внесен в Верховную раду до 1 октября 2019 года.

В Одесской области в акции протеста в пятницу, 20 сентября, приняли участие тысячи фермеров. Не перекрывая движения, они вывели на трассу Киев – Одесса крупную сельскохозяйственную технику. Их цель – донести до сведения руководства страны свою обеспокоенность о том, что земельная реформа является "угрозой для уничтожения Украины, угрозой уничтожения малого и среднего бизнеса, уничтожения села", передает телеканал "112".

Накануне Всеукраинский аграрный совет (ВАС) назначил на 20 сентября Всеукраинскую акцию протеста, сообщает "Страна".

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине в течение последних 14 лет. На отмене настаивает МВФ. В Раде нет согласия по этой проблеме: некоторые парламентарии опасаются, что земли скупят богатые иностранные корпорации.