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Лукашенко ответит Зеленскому на насмешки

Неприкосновенные усы: Лукашенко отомстит Зеленскому за насмешки
Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
В Минске шуток над Батькой не прощают даже Москве

Вчерашнее веселье президента Украины Владимира Зеленского сегодня может обернуться слезами. Если новоявленный политик еще не понял, что шутить над коллегами можно только в их присутствии и в камерной обстановке, то это ему популярно объяснит лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Уж он насмешек над собой никому не спускает, подчеркивает экс-депутат белорусского Совета Республики, политолог Александр Зимовский.

"Шутки и остроты в отношении Лукашенко в самой Белоруссии не приветствуются. Да и сам президент не любит, когда его высмеивают. Реакция может быть достаточно нервная. Думаю, реакция будет, возможно, не публичная, но некоторое охлаждение и вопросы к Украине стоит ожидать", – высказался политолог в эфире НСН.

Накануне Зеленского рассмешила шутка про общение лидеров разных стран в онлайн-чате. Особенно смешным ему показался момент, когда Лукашенко вместо селфи прислал фотографию своих усов.

Кадр youtube.com

По мнению политолога, то, что было допустимо, когда Зеленский работал комиком на сцене, не может повторяться сейчас: "Любые шутки на уровне глав государств должны оставаться в рамках их встреч", - подчеркивает Зимовский.

Он напомнил, как в Белоруссии реагировали на популярную много лет назад передачу российского телевидения "Куклы": эпизоды с Лукашенко попросту вырезали. Сейчас в эпоху интернета эта мера не сработает, и распространенные повсеместно кадры явно не пойдут на пользу отношениям Минска и Киева, уверен политолог.

Николай ВИКТОРОВ
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