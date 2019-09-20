В Минске шуток над Батькой не прощают даже Москве

Вчерашнее веселье президента Украины Владимира Зеленского сегодня может обернуться слезами. Если новоявленный политик еще не понял, что шутить над коллегами можно только в их присутствии и в камерной обстановке, то это ему популярно объяснит лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Уж он насмешек над собой никому не спускает, подчеркивает экс-депутат белорусского Совета Республики, политолог Александр Зимовский.

"Шутки и остроты в отношении Лукашенко в самой Белоруссии не приветствуются. Да и сам президент не любит, когда его высмеивают. Реакция может быть достаточно нервная. Думаю, реакция будет, возможно, не публичная, но некоторое охлаждение и вопросы к Украине стоит ожидать", – высказался политолог в эфире НСН.

Накануне Зеленского рассмешила шутка про общение лидеров разных стран в онлайн-чате. Особенно смешным ему показался момент, когда Лукашенко вместо селфи прислал фотографию своих усов.

По мнению политолога, то, что было допустимо, когда Зеленский работал комиком на сцене, не может повторяться сейчас: "Любые шутки на уровне глав государств должны оставаться в рамках их встреч", - подчеркивает Зимовский.

Он напомнил, как в Белоруссии реагировали на популярную много лет назад передачу российского телевидения "Куклы": эпизоды с Лукашенко попросту вырезали. Сейчас в эпоху интернета эта мера не сработает, и распространенные повсеместно кадры явно не пойдут на пользу отношениям Минска и Киева, уверен политолог.