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Названа дата утверждения схемы интеграции России и Белоруссии

Так решил Лукашенко: названа дата начала объединения России и Белоруссии
Фото: GLOBAL LOOK press/ Kremlin Pool
Граждане двух стран через год получат единый налоговый и гражданский кодексы

План объединения России и Белоруссии будет готов до 8 декабря. Об этом сообщил посол республики, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко в среду, 18 сентября.

"До первого ноября этого года должны быть разработаны "дорожные карты", их 31 по разным направлениям", – передает РИА "Новости" слова дипломата.

Семашко подтвердил, что главы двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин решили проводить единую промышленную и научную политику. Ожидается, что к середине следующего года будет разработано единое законодательство, в том числе налоговый и гражданский кодексы. В 2021 г. на территории Союзного государства должны быть запущены единые нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.

Ранее Лукашенко заявлял, что все разногласия должны быть сняты до 8 декабря 2019 г., когда будет отмечаться 20-летие Союзного государства, поэтому к этой дате необходимо подписать все "дорожные карты".

При этом в Кремле точные сроки согласования плана объединения РФ с Белоруссией назвать отказались, пишет НСН.

Николай ВИКТОРОВ
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