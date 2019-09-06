Лукашенко делает выбор между Россией и Украиной

Батька отказался наклоняться и потребовал делать, как лучше

Белоруссия готова провести Олимпиаду. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу, 6 сентября. Он признал, что спортивное мероприятие такого масштаба требует огромных вложений, поэтому согласен скооперироваться и разделить бремя страны-хозяйки с кем-то из соседей.

"Допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы. Сейчас Национальный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И провести летнюю в основном здесь, в Беларуси, с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает", – цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Вообще, дал понять Батька, с россиянами работать проще – как никак, братский народ: "Мы с ними были всегда вместе, они всегда подставляли нам плечо", – напомнил он журналистам в Бресте. Лукашенко даже готов принять статус "младшего брата", но при условии, что с мнением Минска Москва будет считаться.

"Мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали", – подчеркнул Лукашенко.

В этом случае, по мнению главы Беларуси, Минск никогда не отвернется от Москвы, даже когда к власти придет кто-то другой. Но пока республика вынуждена думать об альтернативе, в том числе по поставкам нефти в республику.

"Северный маршрут мы прорабатываем. Через Польшу, через Прибалтику. Наработки есть. Но если мы через Польшу начнем поставлять нефть, то мы заберем две нитки нефтепровода "Дружба", по которому на экспорт идет российская нефть. Это надо россиянам? Нет. Ну так давайте договариваться по-человечески и будем делать, как лучше. Вот это мои требования", - заявил Лукашенко.

Ранее глава Беларуси возмутился маленьким размером российской компенсации за аварию на нефтепроводе.