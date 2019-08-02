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Лукашенко потребовал ускорить процесс интеграции с Россией

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Программа действий должна лечь на стол лидерам обеих стран через три месяца

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание кабмину ускорить согласование с Москвой программы по углублению интеграции с РФ. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Республики Сергей Румас.

"Буквально прямо сейчас правительство начинает отработку со своими коллегами всех пока еще не согласованных вопросов по углубленной интеграции с Российской Федерацией", – цитирует агентство БЕЛТА премьера.

По его словам, Москве и Минску осталось согласовать ряд вопросов по программе действия. Дорожную карту президентам Белоруссии и России положат на стол в ноябре.

Ранее на июльской встрече в Санкт-Петербурге с лидером РФ Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что все спорные вопросы по интеграции двух государств необходимо окончательно решить до 8 декабря, т.е. к 20-летию Союзного договора.

Елена УСОВА
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