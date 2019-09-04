Лукашенко признал зависимость Белоруссии от России

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Александр Лукашенко заявил, что правительству необходимо найти новые рынки сбыта для экспорта белорусской продукции.
"Никто не скрывает, что Россия – это основной рынок реализации нашей продукции. Зависимость очень большая, пусть даже от братской страны. Зависимость нашей страны от поставок... углеводородного сырья очень велика", –
приводит слова Лукашенко агентство БелТа.
При этом белорусский лидер подчеркнул, что вопрос сотрудничества с Россией и выработки плана действий в рамках интеграции по-прежнему остается актуальным.
Ранее Лукашенко провел в Минске переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и предложил ему начать белорусско-американские отношения с "нового листа".
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