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Лукашенко признал зависимость Белоруссии от России

Открыл Америку: Лукашенко рассказал о зависимости Белоруссии от России
Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Минск пытается диверсифицировать риски

Александр Лукашенко заявил, что правительству необходимо найти новые рынки сбыта для экспорта белорусской  продукции.

"Никто не скрывает, что Россия – это основной рынок реализации нашей продукции. Зависимость очень большая, пусть даже от братской страны. Зависимость нашей страны от поставок... углеводородного сырья очень велика", –

приводит слова Лукашенко агентство БелТа.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что вопрос сотрудничества с Россией и выработки плана действий в рамках интеграции по-прежнему остается актуальным. 

Ранее Лукашенко провел в Минске переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и предложил ему начать белорусско-американские отношения с "нового листа".

Валентина МАЙОРОВА
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