Лукашенко предложил Вашингтону начать отношения с чистого листа

Батька принимает первого высокого американского гостя за долгие годы

В Минск сегодня прибыл помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ему было предложено начать белорусско-американские отношения с чистого листа.



"Несмотря на всю шумиху, которая происходит вокруг вашей поездки, здесь много положительного, особенно для Беларуси. Положительное заключается в том, и нас никто в этом не упрекнет, и вы, наверное, знаете об этом, что мы постоянно после ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту страницу нехорошую и начать с нового листа", – цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

Лидер Республики назвал визит Болтона в Минск историческим, поскольку до сегодняшнего дня в страну наведывались только американские эксперты и специалисты, с которыми он лично встречался.

"Но таких заметных, высокопоставленных фигур в Беларуси не было давно. И в этом тоже историчность визита", – подчеркнул батька.

Лукашенко предложил посланнику Дональда Трампа обсудить "откровенно, даже по-дружески, все вопросы отношений, пусть они даже будут неприятные для Беларуси".

"Я так же откровенно и честно обозначу те вопросы, которые считаю нужными обозначить перед вами для дальнейшего нашего сотрудничества, в том числе и те, которые, может быть, будут не очень приятны для США. Это позволит создать нам ту базу отношений на будущее, которая должна быть между странами", – отметил белорусский лидер.

В свою очередь Болтон обозначил круг тем, которые он собрался обсудить с Лукашенко: двусторонние отношения, региональная безопасность, права человека, нераспространение оружия. По его мнению, "есть региональные вопросы, связанные со странами, которые географически находятся далеко отсюда, но они также влияют на ситуацию здесь". Какие именно это государства, американец не стал уточнять.

Ранее в заокеанских СМИ предположили, что визит Болтона в Белоруссию вызовет крайнее неудовольствие Москвы

