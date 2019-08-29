Но до реального сближения стран пока далеко

Вашингтон стремится усилить влияние на президента Белоруссии как на ближайшего союзника России. С этой целью в Минск направлен советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Такое мнение высказал руководитель центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, заведующий сектором теории политики Эдуард Соловьев.



"Визит Болтона – это новый шаг, поскольку до последнего времени политические деятели такого уровня, близкие к президенту (США Дональду) Трампу, Белоруссию, естественно, не посещали. Сейчас наверняка будут происходить какие-то изменения. Это попытка, возможно, прозондировать почву, провести личные беседы Болтона с (президентом Белоруссии Александром) Лукашенко, с другими высокопоставленными представителями белорусской элиты",

– приводит слова эксперта РИА "Новости".

До реального сближения двух стран пока далеко: между Вашингтоном и Минском слишком много расхождения по принципиальным вопросам. Однако визит Болтона может стать первым шагом к возобновлению полноценных дипломатических связей между странами. В последние годы дипмиссия США в Белоруссии работала не в полном составе, напомнил Соловьев.

Накануне стало известно о намерении советника Трампа посетить Белоруссию. Таким образом, он станет самым высокопоставленным американским чиновникам с начала века, побывавшим в постсоветской республике.

В Кремле спокойно отреагировали на это сообщение, назвав суверенным правом белорусов приглашать к себе в гости кого угодно. "Говорить о тесном взаимодействии Белоруссии и США, нам кажется, в настоящий момент не приходится, речь не идет о полноформатных официальных контактах. Собственно, это визит на рабочем уровне", – отметил также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О предстоящих визитах в Белоруссию и Молдавия Джон Болтон сообщил через Twitter, напоминает "Мир-24". "Завтра я отправлюсь в Молдову и Беларусь, где встречусь с лидерами обеих стран, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности. С нетерпением жду укрепления наших дипломатических и экономических связей", – написал чиновник.

США в 2006 г. ввели санкции против ряда белорусских лиц и организаций за нарушение прав человека и подрыв демократии. Дипмиссии стран были взаимно сокращены до минимума. В январе этого года стало известно о том, что Минск снял ограничения на число американских дипломатов, присутствующих в стране. Позже страну посетили американские конгрессмены.