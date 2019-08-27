СМИ рассказали о возможной реакции Москвы на визит советника Трампа к Лукашенко

Вашингтон крепко берет в свою орбиту союзника России

На текущей неделе Белоруссию должен посетить советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, что, как полагают нынешние и бывшие чиновники американского правительства, "может вызвать гнев Кремля". Об этом пишет штатовское издание The Foreign Policy.

В статье отмечается, что запланированный визит Болтона является последним признаком размораживания отношений со страной, которую часто называют "последней диктатурой Европы", и на фоне того факта, что сам Трамп стремится улучшить отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Поездка советника хозяина Белого дома ознаменует высший правительственный визит в Белоруссию в этом веке. При этом Москва тоже стремится углубить свои собственные связи с Минском, говорится в материале.

"Болтон прекрасно понимает, что Путин проводит агрессивную политику, и что агрессивная политика Путина также может включать в себя какие-то замыслы в отношении Белоруссии", – строит конспирологические теории экс-посол США на Украине Джон Хербст.

Данный шаг Вашингтона является последним проявлением сохраняющейся разобщенности между очевидной близостью Трампа к России, который в последнее время выступал за возвращение страны в G7, и жесткой позицией его администрации, когда дело доходит до Москвы, пишет автор.

Как считают в The Foreign Policy, белорусский президент Александр Лукашенко заигрывал с Западом, чтобы добиться своего от России, в том числе энергетических субсидий "для поддержки больной экономики страны". Однако ситуация на востоке Украины, сложившаяся с 2014 г., побудила батьку искать более тесные связи как с Китаем, так и с Западом, "поскольку он переосмысливает свою зависимость от Москвы".

Издание увидело положительные действия Лукашенко в отношении внутренней и внешней политики, как то: освобождение политзаключенных, взаимная аккредитация военных атташе с США, ослабление визового требования для посетителей из десятков государств, включая стран-членов ЕС и стран Северной Америки.

"Рассматривать ее (Белоруссию) как черную дыру и игнорировать ее было неудачей. Это не произвело никакого движения вперед в области прав человека", – приводит журнал слова экс-помощника замглавы Пентагона Майкла Карпентера.

По его мнению, дальнейшие экономические и дипломатические связи с Минском дадут Вашингтону больше рычагов влияния на Белоруссию в долгосрочной перспективе. Он уверен, что союз с этой бывшей советской республикой, это, безусловно, сценарий, рассматриваемый в Кремле, но еще неизвестно, выберет ли он именно этот.

"Мы должны делать то, что мы можем сделать, чтобы укрепить суверенитет Белоруссии", – сказал Карпентер.

Замгоссекретаря США по политическим делам делам Дэвид Хейл также должен посетить Белоруссию в следующем месяце для обсуждения расширения дипломатического присутствия и возможного обмена послами. В Госдепе заявили, что привержены поддержке суверенитета страны и продолжат сотрудничество с белорусским правительством для укрепления демократических институтов.

В свою очередь Хербст, подчеркивая значимость визита Болтона, призвал не переоценивать его, так как Вашингтон не во всем поддерживает Минск.