СМИ рассказали о возможной реакции Москвы на визит советника Трампа к Лукашенко

Нибиру
- Она существует: Нибиру впервые попала на фото
- Апокалипсис на пороге: Нибиру вплотную приблизилась к Земле
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
На текущей неделе Белоруссию должен посетить советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, что, как полагают нынешние и бывшие чиновники американского правительства, "может вызвать гнев Кремля". Об этом пишет штатовское издание The Foreign Policy.
В статье отмечается, что запланированный визит Болтона является последним признаком размораживания отношений со страной, которую часто называют "последней диктатурой Европы", и на фоне того факта, что сам Трамп стремится улучшить отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Поездка советника хозяина Белого дома ознаменует высший правительственный визит в Белоруссию в этом веке. При этом Москва тоже стремится углубить свои собственные связи с Минском, говорится в материале.
"Болтон прекрасно понимает, что Путин проводит агрессивную политику, и что агрессивная политика Путина также может включать в себя какие-то замыслы в отношении Белоруссии", – строит конспирологические теории экс-посол США на Украине Джон Хербст.
Данный шаг Вашингтона является последним проявлением сохраняющейся разобщенности между очевидной близостью Трампа к России, который в последнее время выступал за возвращение страны в G7, и жесткой позицией его администрации, когда дело доходит до Москвы, пишет автор.
Как считают в The Foreign Policy, белорусский президент Александр Лукашенко заигрывал с Западом, чтобы добиться своего от России, в том числе энергетических субсидий "для поддержки больной экономики страны". Однако ситуация на востоке Украины, сложившаяся с 2014 г., побудила батьку искать более тесные связи как с Китаем, так и с Западом, "поскольку он переосмысливает свою зависимость от Москвы".
Издание увидело положительные действия Лукашенко в отношении внутренней и внешней политики, как то: освобождение политзаключенных, взаимная аккредитация военных атташе с США, ослабление визового требования для посетителей из десятков государств, включая стран-членов ЕС и стран Северной Америки.
"Рассматривать ее (Белоруссию) как черную дыру и игнорировать ее было неудачей. Это не произвело никакого движения вперед в области прав человека", – приводит журнал слова экс-помощника замглавы Пентагона Майкла Карпентера.
По его мнению, дальнейшие экономические и дипломатические связи с Минском дадут Вашингтону больше рычагов влияния на Белоруссию в долгосрочной перспективе. Он уверен, что союз с этой бывшей советской республикой, это, безусловно, сценарий, рассматриваемый в Кремле, но еще неизвестно, выберет ли он именно этот.
"Мы должны делать то, что мы можем сделать, чтобы укрепить суверенитет Белоруссии", – сказал Карпентер.
Замгоссекретаря США по политическим делам делам Дэвид Хейл также должен посетить Белоруссию в следующем месяце для обсуждения расширения дипломатического присутствия и возможного обмена послами. В Госдепе заявили, что привержены поддержке суверенитета страны и продолжат сотрудничество с белорусским правительством для укрепления демократических институтов.
В свою очередь Хербст, подчеркивая значимость визита Болтона, призвал не переоценивать его, так как Вашингтон не во всем поддерживает Минск.
На прибавку смогут рассчитывать миллионы пожилых граждан
Это объединение потеряло всякий смысл, считают в Москве