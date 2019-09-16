"Бесполезный разговор": Лукашенко потребует от России миллиарды

Батька попросит за интеграцию солидное вознаграждение

Недоверие на фоне новости о частичном объединении экономических систем Москвы и Минска к 2021 выразил политолог Андрей Суздальцев. По его словам, белорусский лидер Александр Лукашенко может преподнести российскому руководству неприятный сюрприз: вместо интеграции тянуть из РФ деньги.

"Мы план-то сам не видели, а только слышим о нем. Лукашенко говорит: это нам большие расходы, дайте там миллиард, там два миллиарда компенсации, а лучше каждый год",

– пояснил эксперт, отметив, что льготами, преференциями и дотациями Минск получает кругленькую сумму, которая исчисляется миллиардами, передает "Царьград".

Так, к началу 2019 г. общая сумма поблажек для Белоруссии, включая дешевую нефть, составила $126 млрд. За свою подпись, полагает эксперт, Александр Григорьевич попросит вознаграждение.

"Например, компенсацию за налоговый маневр нашей нефтепереработки, цены за газ на уровне Смоленска и так далее. Он … будет скандалить. А дальше... Что он подпишет – он ничего не сделает", – заявил собеседник издания.

Он подчеркнул, что Россию ждет "бесполезный разговор", так как Батька "недоговороспособен". Президент соседней республики, уверен Суздальцев, вот уже 20 лет использует РФ как "дойную корову". Лукашенко, уверен эксперт, не пойдет на интеграцию, поскольку, как и Украина, считает данную процедуру "агрессией".

По мнению белорусского политолога Юрия Шевцова, цель сближения – снять напряжение между странами. Белоруссия, считает он, получит доступ к российскому рынку. У второй стороны – свои интересы.

"И после очередного соглашения опять наступит период споров и новая фаза", – прокомментировал эксперт в интервью "URA.RU".



К слову, Батька уже задумался о компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере.

"Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи. Мы должны сами строить здесь политику со всеми вытекающими последствиями ", – цитирует Александра Гргорьевича "БЕЛТА".

Данный вопрос, пишет телеканал "360", Лукашенко не раз поднимал на встречах с Владимиром Путиным.