Раскрыты детали плана по интеграции

Две страны создадут единый Налоговый и Гражданский кодексы.

Частичное объединение экономических систем запланировано на январь 2021 года. При этом степень интеграции будет выше, чем у Европейского союза. Об этом пишет "Коммерсантъ". Проект "Программы действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства" согласовали премьер-министр России Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас.

Помимо Налогового и Гражданского кодексов, Москва и Минск планируют объединить соцгарантии и банковский надзор. Также две страны намерены создать общий регулятор нефтяного и газового рынков и совместный внешнеторговый режим, отмечает "ФедералПресс". Предложения по "дорожным картам" объединения экономик России и Белоруссии будут предоставлены уже к 1 ноября этого года, напоминает Ura.ru.

Ранее в Литве выступили против союза России и Белоруссии.