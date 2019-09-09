Нибиру
- Кракен с Нибиру высадился на Байкале
- Земля, прощай: Нибиру уничтожит человечество
- Пришельцы с Нибиру устроят зомби-апокалипсис
342 новости
Президент Литвы Гитанас Науседа высказался о перспективах объединения Москвы и Минска.
"Нельзя отрицать, что сегодня Беларусь борется за свою независимость. Хотя время от времени создается впечатление, что все уже решено, я так не считаю", -
заявил Науседа в интервью агентству BNS.
По словам Науседы, за 20 лет существования Союзного государства, реального объединения двух стран так и не произошло, однако признал, что говорить о полной независимости Белоруссии, сейчас невозможно. Особенно это касается военной сфере, добавил политик.
Он также отметил, что независимость Белоруссии отвечает не только интересам Литвы, но и всего Европейского союза.
В Киеве его уже "обработали" бывшие единомышленники