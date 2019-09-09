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Литва выступила против союза России и Белоруссии

Литва выступила против союза России и Белоруссии
Гитанас Науседа. Фото: www.globallookpress.com
Вильнюс не устраивает процесс белорусско-российской интеграции

Президент Литвы Гитанас Науседа высказался о перспективах объединения Москвы и Минска.

"Нельзя отрицать, что сегодня Беларусь борется за свою независимость. Хотя время от времени создается впечатление, что все уже решено, я так не считаю", - 

заявил Науседа в интервью агентству BNS.

По словам Науседы, за 20 лет существования Союзного государства, реального объединения двух стран так и не произошло, однако признал, что говорить о полной независимости Белоруссии, сейчас невозможно. Особенно это касается военной сфере, добавил политик.

Он также отметил, что независимость Белоруссии отвечает не только интересам Литвы, но и всего Европейского союза.

Валентина МАЙОРОВА
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