Литва выступила против союза России и Белоруссии

Вильнюс не устраивает процесс белорусско-российской интеграции

Президент Литвы Гитанас Науседа высказался о перспективах объединения Москвы и Минска.

"Нельзя отрицать, что сегодня Беларусь борется за свою независимость. Хотя время от времени создается впечатление, что все уже решено, я так не считаю", -

заявил Науседа в интервью агентству BNS.

По словам Науседы, за 20 лет существования Союзного государства, реального объединения двух стран так и не произошло, однако признал, что говорить о полной независимости Белоруссии, сейчас невозможно. Особенно это касается военной сфере, добавил политик.

Он также отметил, что независимость Белоруссии отвечает не только интересам Литвы, но и всего Европейского союза.