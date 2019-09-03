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Лукашенко высказал недовольство Зеленским

Все испортил: Лукашенко высказал недовольство Зеленским
Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Белорусский лидер открылся с неожиданной стороны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетовал, что не может ездить на работу на велосипеде или электромотоцикле из-за украинского лидера Владимира Зеленского. 

Во время встречи со учениками в одной из новых школ Лукашенко признался, что ему нравится электротранспорт, и он был бы не против ездить на работу на велосипеде, отмечает ОНТ.

"Но все испортил Зеленский. Президент Украины Володя Зеленский, когда его избрали, сказал: я буду на велосипеде ездить, и я отказался от этой идеи, потому что сразу параллель проведут скажут – Лукашенко услышал от Володи Зеленского, что он на велосипеде поедет, и он поехал... Поэтому я от этого отказался", - 

откровенно поведал Лукашенко школьникам.

Кроме того, белорусский лидер напомнил, что школа – это храм, туда надо приходить учиться, а не "покуривать".

Персонаж Зеленского Василий Голобородько ездил на велосипеде в сериале "Слуга народа". Однако сам Зеленский после избрания на высокий пост заявил, что в стране не та ситуация, чтобы президент катался на велосипеде.

Валентина МАЙОРОВА
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