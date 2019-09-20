Срыв переговоров контактной группы на Украине назвали "техническим недоразумением"

Власти Незалежной готовы следовать "формуле Штайнмайера", более того, считают, что встреча "нормандской четверки" по урегулированию в Донбассе должна произойти после того, как текст документа будет полностью согласован. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

В среду, 18 сентября, представители Киева в минской контактной группе отказались ставить подпись под так называемой "формулой Штайнмайера" – предложенной экс-главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером "дорожной картой" по предоставлению Донбассу особого статуса. Документ в целом был одобрен всеми участниками переговорного процесса, но когда дело дошло до подписания, Киев пошел в отказ.

Теперь оказывается, что украинская сторона вовсе не против "формулы". А подписан документ не был по "техническому недоразумению в самой трехсторонней контактной группе", заявил Пристайко в интервью "Европейской правде". Министр подтвердил, что утверждение формулы является условием встречи лидеров "нормандской четверки" – Украины, России, Франции и Германии.

"Второе условие – мы ожидаем, что на трех контрольных участках будут разведены войска. Россияне добавили еще третье условие, которое звучит вроде "выработки четких формулировок для заявления лидеров", - сообщил Пристайко.

Ранее в Москве заявили, что "переговоры ради переговоров" на высшем уровне по поводу урегулирования в Донбассе созывать бессмысленно, и призвали к конструктивной работе.