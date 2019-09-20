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Киев согласился на урегулирование в Донбассе по "формуле Штайнмайера"

Киев согласился на урегулирование в Донбассе по
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
продолжениеИз офиса Зеленского вынесли секретные документы по Керченскому конфликту
Срыв переговоров контактной группы на Украине назвали "техническим недоразумением"

Власти Незалежной готовы следовать "формуле Штайнмайера", более того, считают, что встреча "нормандской четверки" по урегулированию в Донбассе должна произойти после того, как текст документа будет полностью согласован. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

В среду, 18 сентября, представители Киева в минской контактной группе отказались ставить подпись под так называемой "формулой Штайнмайера" – предложенной экс-главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером "дорожной картой" по предоставлению Донбассу особого статуса. Документ в целом был одобрен всеми участниками переговорного процесса, но когда дело дошло до подписания, Киев пошел в отказ.

Теперь оказывается, что украинская сторона вовсе не против "формулы". А подписан документ не был по "техническому недоразумению в самой трехсторонней контактной группе", заявил Пристайко в интервью "Европейской правде". Министр подтвердил, что утверждение формулы является условием встречи лидеров "нормандской четверки" – Украины, России, Франции и Германии.

Вадим Пристайко. Фото: www.globallookpress.com

"Второе условие – мы ожидаем, что на трех контрольных участках будут разведены войска. Россияне добавили еще третье условие, которое звучит вроде "выработки четких формулировок для заявления лидеров", - сообщил Пристайко.

Ранее в Москве заявили, что "переговоры ради переговоров" на высшем уровне по поводу урегулирования в Донбассе созывать бессмысленно, и призвали к конструктивной работе.

Николай ВИКТОРОВ
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