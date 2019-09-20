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В офис лидера Незалежной Владимира Зеленского пожаловали представители Государственного бюро расследований (ГБР). Они навестили президента с определенной миссией.
После их визита из штаб-квартиры исчезли секретные документы по делу о Керченском конфликте, который произошел в Черном море 25 ноября прошлого года. О выемке данных говорится на сайте Единого реестра судебных решений.
"Предоставить следователю третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР... временный доступ к вещам с возможностью изъятия их копий (выемки), которые находятся во владении офиса президента Украины", – сказано в постановлении.
Напомним, в России Керченский конфликт признали провокацией. В результате инцидента были арестованы 24 украинских моряка, которых отправили на родину лишь 7 сентября, в день обмена пленными между Киевом и Москвой.
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