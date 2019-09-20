Стало известно, почему украинские власти боятся выполнения минских соглашений

В Незалежной не нравится перспектива постепенного снятия санкций против России на фоне возможного урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайско.

"Одна из идей наших зарубежных партнеров не находит понимания ни у украинского правительства, ни у украинцев – это постепенное снятие санкций за постепенное продвижение в исполнении "Минска". Эта идея действительно выдвигается нашими западными партнерами, и нам она не нравится", – сказал Пристайко в интервью изданию "Европейская правда".

Напомним, антироссийские рестрикции были введены некоторыми странами Запада в 2014-ом за якобы вмешательство Москвы в дела Украины после так называемой "революции гидности".

Ранее на этой неделе украинская делегация сорвала в Минске подписание "формулы Штайнмайера", предполагающей предоставление Донбассу особого статуса после проведения выборов на неконтролируемой Киевом территории и признания их соответствующими демократическим принципам ОБСЕ.

