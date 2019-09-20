Нибиру
- Остались сутки: гигантский астероид разрушит Землю
- Кракен с Нибиру высадился на Байкале
- Земля, прощай: Нибиру уничтожит человечество
Украинские власти рассмотрят возможность покупки газа напрямую у "Газпрома". Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Незалежной Алексей Оржель в пятницу, 20 сентября. Накануне в Брюсселе состоялась встреча представителей РФ, Украины и Европарламента по газу, после которой стороны дали понять, что готовы к компромиссам.
"Определенный объем мы были бы заинтересованы получить на конкретных основаниях. … Это вопрос консультаций между сторонами", – сообщил Оржель в эфире телеканала "Наш".
Поясняя условия, на которых Киев согласен заключить контракт с Москвой, украинский министр поставил во главу угла стоимость поставок:
"У нас есть четкая позиция, что цена, которая будет определяться во взаимодействии с российской стороной, должна быть привязана к европейской цене… Мы пытаемся сформировать, ввести рыночный сигнал в эту систему для того, чтобы не было политической цены", – приводит слова Оржеля РИА "Новости".
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что компания готова дать Киеву хорошую скидку на газ для внутреннего потребления.
Москва обеспечит Европу голубым топливом на радость Киеву
Ультиматум Нидерландам от немецкого детектива привел к неожиданным выводам