При этом Незалежная собирается жестко настаивать на собственных условиях

Украинские власти рассмотрят возможность покупки газа напрямую у "Газпрома". Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Незалежной Алексей Оржель в пятницу, 20 сентября. Накануне в Брюсселе состоялась встреча представителей РФ, Украины и Европарламента по газу, после которой стороны дали понять, что готовы к компромиссам.

"Определенный объем мы были бы заинтересованы получить на конкретных основаниях. … Это вопрос консультаций между сторонами", – сообщил Оржель в эфире телеканала "Наш".

Поясняя условия, на которых Киев согласен заключить контракт с Москвой, украинский министр поставил во главу угла стоимость поставок:

"У нас есть четкая позиция, что цена, которая будет определяться во взаимодействии с российской стороной, должна быть привязана к европейской цене… Мы пытаемся сформировать, ввести рыночный сигнал в эту систему для того, чтобы не было политической цены", – приводит слова Оржеля РИА "Новости".

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что компания готова дать Киеву хорошую скидку на газ для внутреннего потребления.