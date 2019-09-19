Москва обеспечит Европу голубым топливом на радость Киеву

Россия увидела у украинских партнеров заинтересованность в сотрудничестве с начала следующего года, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Такое заявление он сделал по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе.

Министр отметил, что Москва пошла навстречу Киеву и предложила временно продлить транзитное соглашение, передает РИА "Новости". По словам Новака, пока у России нет гарантии того, что Украина будет следовать европейским законам. Однако Москва ей даст шанс.

Министр уточнил, что наша страна готова бронировать мощности по транзиту голубого топлива со следующего года при вышеназванном условии. Он заверил, что все условия, которые прописаны в контракте, будут выполнены. Россия обеспечит европейцев обозначенным в документе количеством газа.

Напомним, сегодня в Брюсселе прошли трехсторонние консультации по газу. За одни столом собрались представители России, ЕС и Украины. Главной темой переговоров, которые Новак назвал конструктивными, стало продление транзита через территорию Незалежной. Следующий их раунд запланирован через месяц.