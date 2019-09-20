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Зеленский готовит план по снятию блокады Донбасса

Зеленский задумался над снятием блокады Донбасса
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Основным условием для снятия экономической и торговой блокады с Донбасса Киев выдвигает возвращение предприятий неньке. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Мы не отменяем блокаду. Возвращение предприятий является предпосылкой ее отмены", – сказал министр в интервью "Европейской правде".

По его словам, речь идет только об экономической блокаде предприятий мятежного региона, а не о полном отказе от экономических отношений с ЛНР и ДНР.

"Но есть же блокада предприятий, а есть, например, товары ежедневного потребления, для наших граждан. Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не российская или белорусская, правда?" – отметил Пристайко.

Другими двумя условиями он назвал реконструкцию моста станице Луганской и обмен пленными.

"Все это элементы "плана (президента Украины Владимира) Зеленского", который сейчас формируется", – резюмировал министр.

Напомним, полную блокаду Донбасса киевская постмайданная власть узаконила в период президентства Петра Порошенко в марте 2017 года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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