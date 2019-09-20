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Вооруженные силы Украины намерены осуществить провокационные действия в Донбассе во время проведения сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая начинается на предстоящей неделе. Об этом сообщил сегодня замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Нам стало известно о планируемом руководством Украины, новом витке кровопролития в Донбассе, который будет использован в качестве "политического катализатора" на заседании Генеральной ассамблеи ООН 23 сентября и во время встречи Зеленского с Трампом, запланированной на 25 сентября", – цитирует РИА "Новости" Басурина.
По его информации, командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко отдал приказ "на проведение провокаций на горловском направлении с освещением подконтрольными СМИ".
В связи с этим руководство ДНР призывает международных наблюдателей СММ ОБСЕ внимательнее следить за деятельностью ВСУ в период заседания Генассамблеи.
Ранее в пятницу офисе президента Украины Владимира Зеленского уведомил, что в
рамках рабочего визита в Нью-Йорк 23-26 сентября он выступит на дебатах
сессии, а также проведет встречу с лидером США
Дональдом Трампом. Накануне же стало известно, что украинский глава сможет переговорить с хозяином Белого дома в течение 45 минут, и обсуждаться будет, в том числе, тема Донбасса.
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