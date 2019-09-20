"Газпрому" предлагают заключить контракт надолго и намного

Украинский "Нафтогаз" поработал с калькулятором и рассчитал тарифы, по которым российский монополист мог бы перекачивать европейским потребителям газ через ГТС Незалежной. Цена вопроса в пределах $2,56-3,21 за транзит тысячи кубометров голубого топлива на 100 км в зависимости от объема его бронирования. Об этом сообщил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев буквально на следующий день после трехсторонних переговоров ЕС - Россия – Украина.

"Оба сценария были рассчитаны на 15 лет бронирования мощностей... Если "Газпром" будет бронировать 60 млрд кубометров в год, то в течение 2020-2024 годов в "Нафтогазе" ожидают тариф на уровне $3,21 за прокачку тысячи кубометров газа на 100 км. Если же "Газпром" бронирует 90 млрд кубометров, то тариф рассчитывают на уровне $2,56 ", – цитирует телерадиокомпания Deutsche Welle Коболева.

По его словам, чем больше объемы топлива и чем дольше российский концерн будет его бронировать, тем ниже будет тариф.

Ожидается, что тариф, по которому осуществляется доставка нашего газа в ЕС, в 2019-ом составит $2,61.

"Пока мы не получили ответа с российской стороны, каково их видение нагрузка украинской системы, продолжительности контракта", – заметил глава "Нафтогаза".

Кроме того, Коболев исключил возможность транзита без заключения нового соглашения, подчеркнув, что в таком случае это будет "контрабандой".

Сейчас тарифы на транспортировку газа по украинской ГТС устанавливает регулятор, то есть Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг. Оператором же газотранспортной системы пока остается "Нафтогаз".

Действующий контракт на транзит газа из России в Евросоюз заканчивается 31 декабря нынешнего года. Накануне в ходе трехсторонних консультаций в Брюсселе представители Киева представили проект отделения оператора своей ГТС от "Нафтогаза" и оформления его в отдельное юридическое лицо как того требует ЕС. Вчера стало известно, что он будет называться ООО "ОГТСУ" (ООО "Оператор ГТС Украины").

