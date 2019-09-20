Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Киев назвал цену за транзит российского газа

Киев назвал цену за транзит российского газа
Фото: www.globallookpress.com
"Газпрому" предлагают заключить контракт надолго и намного

Украинский "Нафтогаз" поработал с калькулятором и рассчитал тарифы, по которым российский монополист мог бы перекачивать европейским потребителям газ через ГТС Незалежной. Цена вопроса в пределах $2,56-3,21 за транзит тысячи кубометров голубого топлива на 100 км в зависимости от объема его бронирования. Об этом сообщил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев буквально на следующий день после трехсторонних переговоров ЕС - Россия – Украина.

"Оба сценария были рассчитаны на 15 лет бронирования мощностей... Если "Газпром" будет бронировать 60 млрд кубометров в год, то в течение 2020-2024 годов в "Нафтогазе" ожидают тариф на уровне $3,21 за прокачку тысячи кубометров газа на 100 км. Если же "Газпром" бронирует 90 млрд кубометров, то тариф рассчитывают на уровне $2,56 ", – цитирует телерадиокомпания Deutsche Welle Коболева.

По его словам, чем больше объемы топлива и чем дольше российский концерн будет его бронировать, тем ниже будет тариф.

Ожидается, что тариф, по которому осуществляется доставка нашего газа в ЕС, в 2019-ом составит $2,61.

"Пока мы не получили ответа с российской стороны, каково их видение нагрузка украинской системы, продолжительности контракта", – заметил глава "Нафтогаза".

Кроме того, Коболев исключил возможность транзита без заключения нового соглашения, подчеркнув, что в таком случае это будет "контрабандой".

Сейчас тарифы на транспортировку газа по украинской ГТС устанавливает регулятор, то есть Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг. Оператором же газотранспортной системы пока остается "Нафтогаз".

Действующий контракт на транзит газа из России в Евросоюз заканчивается 31 декабря нынешнего года. Накануне в ходе трехсторонних консультаций в Брюсселе представители Киева представили проект отделения оператора своей ГТС от "Нафтогаза" и оформления его в отдельное юридическое лицо как того требует ЕС. Вчера стало известно, что он будет называться ООО "ОГТСУ" (ООО "Оператор ГТС Украины").

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Где будет теплее всего: синоптики дали прогноз погоды на зиму

Метеорологи предсказали, в каких регионах будет теплее, чем обычно

Дело близится к концу: Кремль использует новый козырь в деле о гибели МН17

Ультиматум Нидерландам от немецкого детектива привел к неожиданным выводам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей