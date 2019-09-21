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"Кому есть дело до украинцев?": Трамп устал помогать Украине

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
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Дональд Трамп считает, что действия США на Украине бессмысленны и лишь раздражают Россию. Об этом рассказал бывший высокопоставленный сотрудник администрации американского президента.

"Позиция президента, в целом, что мы должны признать факт, что русские должны быть нашими друзьями, и кому есть дело до украинцев?",

цитирует источника газета Washington post.

Ранее сообщалось, что сотрудник американской разведки, находящийся на Украине, 12 августа подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре президента США Дональда Трампа с неким иностранным лидером. После этого политик провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Сам Трамп назвал эту новость ложью и добавил, что понимает, что его разговор прослушивают.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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