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Дональд Трамп считает, что действия США на Украине бессмысленны и лишь раздражают Россию. Об этом рассказал бывший высокопоставленный сотрудник администрации американского президента.
"Позиция президента, в целом, что мы должны признать факт, что русские должны быть нашими друзьями, и кому есть дело до украинцев?",
– цитирует источника газета Washington post.
Ранее сообщалось, что сотрудник американской разведки, находящийся на Украине, 12 августа подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре президента США Дональда Трампа с неким иностранным лидером. После этого политик провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.
Сам Трамп назвал эту новость ложью и добавил, что понимает, что его разговор прослушивают.
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