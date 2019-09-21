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В Киеве нашли новый повод для радости в отношениях с Москвой

В Киеве нашли новый повод для радости в отношениях с Москвой
Фото: www.globallookpress.com
Незалежная предрекает очередной обмен пленными

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко утверждает, что Киев активно обсуждает с Москвой новый обмен пленными.

Он надеется, что в ближайшее время будут дополнительные основания для радости.

"Я хочу вам сказать, что работа продвигается очень активно, я не буду ничего анонсировать, но я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут дополнительные основания для радости",

цитирует министра "Общественное ТВ".

Пристайко добавил, что переговоры проходят только между представителями Киева и Москвы.

Ранее из Незалежной вернулось 35 россиян. Столько же украинцев отправилось на родину. В аэропорту их лично встречал Зеленский.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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