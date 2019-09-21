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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко утверждает, что Киев активно обсуждает с Москвой новый обмен пленными.
Он надеется, что в ближайшее время будут дополнительные основания для радости.
"Я хочу вам сказать, что работа продвигается очень активно, я не буду ничего анонсировать, но я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут дополнительные основания для радости",
– цитирует министра "Общественное ТВ".
Пристайко добавил, что переговоры проходят только между представителями Киева и Москвы.
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