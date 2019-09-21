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Украина отказалась от ПАСЕ

Украина отказалась от ПАСЕ
Фото: www.globallookpress.com
Киев решился на радикальные меры

Депутат Верховной Рады от президентской партии "Слуга народа" Богдан Яременко заявил, что делегация Украины не поедет на ближайшую сессию ПАСЕ. Об этом он написал на своей странице Facebook.

"Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорирование его интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ",

сказал он.

Депутат подчеркнул, что Незалежная будет работать над восстановлением доверия к организации.

Напомним, что 26 июня ПАСЕ вернула Россию в организацию. Против этого решения выступила Украина, Грузия, Польша, Словакия, Литва, Латвия и Эстония. Делегация Незалежной покинула зал заседаний и пригрозила покинуть организацию.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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