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Часть украинской делегации поедет ПАСЕ

Часть украинской делегации наплевала на запрет ехать в ПАСЕ
Фото: www.globallookpress.com
Политики намерены противостоять России в организации

Член украинской делегации ПАСЕ и депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко рассказал, что часть представителей от Украины все же планирует приехать на сессию организации.

"Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, но от Украины едут представители старой делегации, чтобы представлять интересы нашей страны?"

написал политик.

По его словам, интересы страны все равно нужно отстаивать, несмотря ни на что. Он подчеркнул, что будет недопустимо, если позиция Кремля прозвучит с трибуны ПАСЕ, а высказать точку зрения Киева будет некому.

Ранее депутат Верховной Рады от президентской партии "Слуга народа" Богдан Яременко заявил, что делегация Незалежной не поедет на ближайшую сессию ПАСЕ.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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