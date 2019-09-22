В Киеве указали на больные места западных стран

Перенимать ценности Европы в Незалежной не торопятся.

Украинцам не стоит копировать у стран ЕС, куда так стремится Киев, "все подряд". С таким заявлением выступила депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Ирина Верещук. Она признала, что есть опыт, который перенять необходимо – речь идет о судебной системе, децентрализации, правоохранительной реформе. Однако собственные ценности украинцам "необходимо беречь".

Верещук при этом подчеркнула, что Незалежная идет своим путем, указав на проблемы ЕС, который "трещит по швам".

"Мы пока еще не донесли до Европы, что нужны им больше, чем Европа нам",

– подытожила она в эфире телеканала "112".